Что может провоцировать выпадение волос
Стремительная потеря волос происходит примерно через 3 месяца после перенесенной коронавирусной болезни. Чтобы преждевременно прекратилась фаза роста волосяных фолликулов, должны быть провоцирующие факторы. В частности, таким является COVID-19.
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Врачи подчеркнули, что сам вирус напрямую не поражает волосяные фолликулы. Однако есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.
Что может провоцировать выпадение волос
- Стресс – провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос.
В конце концов ни для кого не секрет, что пандемия влияет на жизнь людей, а некоторые люди более восприимчивы к депрессии и тревоге.
- Лихорадка – приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса;
- Лекарственные препараты, обычно применяемые во время терапии. Они также могут изменять фазу роста волос;
- Нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.
К слову У кого вероятнее всего разовьется постковид после болезни
Стоит ли переживать
Врачи отмечают: постководное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно, поэтому не требует какого-либо специфического лечения.
Кто уязвим к выпадению волос после коронавируса
В группе риска люди среднего возраста и старше (30 – 40 лет). Также эта патология может беспокоить пациентов значительно старшего возраста – 60+. Причем, чем тяжелее протекала коронавирусная болезнь, тем сильнее будет потеря волос.