Почему запахи заставляют нас вспоминать что-то: объяснение ученых

Ученые обнаружили, почему запах так сильно связан с воспоминаниями и местами. На это влияют нейроны мозга, выяснили исследователи.

Ученые из Центра Шампалимо исследовали, как запах влияет на мозг человека и почему возникают устойчивые ассоциации с событиями. По словам ученых, на это влияют клетки мозга в обонятельной коре – области мозга, которая контролирует запах.

Это интересно Как преодолеть рождественский стресс: 3 действенных совета

Именно нейроны создают связь между запахами и местами.

Запах часто имеет силу переносить нас во времени. Это может быть успокаивающий аромат какого-то блюда, которое возвращает кого-то в дом детства, или характерный запах, который возвращает ваши мысли к Рождеству с близкими.

Молекулы запаха по своей сути не несут пространственную информацию. Однако животные в дикой природе используют запахи для пространственной навигации и памяти, что позволяет им находить ценные ресурсы, такие как еда,

– отметила исследовательница Синди Пу.

Молекулы запаха несут пространственную информацию / Фото Science

Ученые исследовали нейронные основы этого поведения, чтобы изучить, как мозг сочетает обонятельную и пространственную информацию.

Обоняние влияет на память и навигацию

Исследовательская группа сосредоточилась на первичной обонятельной коре, которая расположена в передней части мозга.

По словам старшего автора исследования, Закари Майнена, клетки в области мозга, которая контролирует память (гиппокампа), становятся активными в определенном месте или среде.

Только обоняние имеет прямые взаимные связи с гиппокампальной системой, которая участвует в памяти и навигации,

– сказал Майнен.

Клетки гиппокампа становятся активными ,когда "вспоминают" конкретный запах / Фото pacificneuroscienceinstitute

Нейроны, которые исследователи называют "клетками места", создают карту пространства. В 2014 году за открытие этих клеток у крыс ученые получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Читайте также Начали разработку первой вакцины против аллергии на собак

Мозг формирует память о запахах и местах расположения

Во время исследования ученые обнаружили популяцию нейронов, которые, как и клетки места, становились активными в определенном месте.

Мы обнаружили, что одни нейроны реагировали на запах, другие – на расположение, а третьи – на оба типа информации. Все эти различные нейроны смешиваются вместе и, вероятно, связаны друг с другом. Поэтому можно предположить, что активация ассоциаций с пространством запахов может происходить из-за активности в этой сети,

– добавила Синди Пу.

Нейроны реагируют на запах и пространство / Фото iStock

По словам Майнена, исследование открывает перед учеными новые просторы, чтобы понять, как органы чувств используются для навигации и памяти.