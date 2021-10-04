Почему возникает каротинодермия

Каротинодермия – это состояние, когда кожа становится желто-оранжевой из-за каротинемии или избытка β-каротина в крови. Обычно β-каротин придает коже нормальный цвет и защищает от солнечных ожогов.

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В основном он всасывается в тонкой кишке, большая часть из него превращается в витамин А, а другая попадает в печень. Превращению каротиноидов в витамин А способствуют ферменты поджелудочной железы, соли желчных кислот, жир и гормон щитовидной железы. Каротиноиды выводятся из организма с потом, кожным салом, мочой и фекалиями. Но иногда β-каротин накапливается в крови – так появляется каротинодермия.

Виды каротинодермии

первичная – возникает, если человек ест слишком много продуктов с каротиноидами. Каротин содержится во всех пигментированных фруктах и овощах, например в манго, папайе, тыкве, моркови и сладком картофеле;

вторичная окраска кожи из-за хронических заболеваний, например сахарного диабета, гипотиреоза, заболеваний печени и почек. Она чаще всего сопровождается пониженным превращением β-каротина в ретинол или избытком липидов в крови;

метаболическая каротинемия – когда слишком мало β-каротина превращается в витамин А. Она может передаваться по наследству.

Каротинемия проявляется желто-оранжевым окрасом кожи, в первую очередь ладоней и ступней. От желтухи она отличается тем, что оболочки глаза при этом остаются белым.

Как вылечить каротинодермию

Чтобы вылечить каротинодермию, обычно достаточно есть меньше каротина, для этого нужно поменять рацион. Пациентов со вторичной каротинемией нужно лечить от основного заболевания.

Обычно каротинодермия – это доброкачественное состояние. Цвет кожи должен вернуться к нормальному, но из-за накопления β-каротина в тканях это может занять несколько месяцев.