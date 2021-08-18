Почему женщинам чаще прощают неудачные шутки, чем мужчинам

Часто, когда шутит женщина, окружающие воспринимают это как способ социализации. Зато мужской юмор считают попыткой выставить себя в лучшем свете.

Поэтому первым чаще прощают неудачные шутки. К таким выводам пришли психологи из Йельского университета.

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Как проводили исследование

Ученые провели 9 экспериментов. Всего в них участвовали 5,4 тысячи человек.

Им нужно было прочитать краткую историю о первом свидании, на котором супруги пытались шутить: успешно или неудачно.

После этого добровольцы отвечали, что они думают о героях рассказа.

Что удалось выяснить

Оказалось, если шутки были смешными, их автора воспринимали положительно независимо от пола. Если же неудачными – на общее мнение о женщине это почти не влияло. Мужчину с плохим чувством юмора оценивали как "неприятного, рассеянного и некомпетентного".

Как это работает в реальной жизни

Этот эффект сохранялся и другом контексте – например, когда говорилось о шутке в офисе, на свидании или в другом месте, где главная цель это построить связь между людьми.

Наши результаты показывают, что женщинам предоставляется больше свободы делать ошибки, чем мужчинам в их усилиях над юмором. Но это не четко установленные половые различия,

– сказала автор исследования Тали Райх.

Но, если другим казалось, что женщина шутит, чтобы улучшить впечатление о себе, ее юмор судили так же строго, как мужской.

"По умолчанию люди считают, что мужчины шутят, чтобы похвастаться или "набрать баллов", а у женщин – более благородные намерения, даже если их шутка не кажется удачной", – заявил Райх.