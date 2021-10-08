Ученые из Тель-Авивского и Хайфского университетов (Израиль) пришли к выводу, что это свойственно не только людям, но и другим животным.

К теме Почему азиаты счастливее европейцев

Как проводилось исследование

Авторы работы проанализировали литературу про разные виды млекопитающих и птиц, а также собрали данные, которые накапливались с 1981 по 2018 год. Исследования касались 13 видов перелетных птиц и 18 видов летучих мышей. Всего исследователи объединили данные более чем по 11 тысячам особей животных со всего Израиля - от северной до южной границы страны.

Ученые выбирали птиц и летучих мышей из-за того, что они имеют высокую мобильность, поэтому по ним можно точнее отследить теплолюбивость самок и самцов. При этом они относятся к разным классам живых существ: первые – к птицам, а вторые – к млекопитающим. Чтобы определить их теплолюбивость, ученые проследили географию расселения самок и самцов в определенные периоды цикла размножения, когда они живут порознь.

Результаты исследования

Самки многих видов птиц и летучих мышей предпочитают более теплую среду, чем самцы.

В определенные моменты это даже вызывает сегрегацию между одним и тем же видом.

Ученые предполагают, что это связано с различным гормональным фоном и нервными механизмами между самцами и самками, которые развились в процессе эволюции. Так, ученые считают, что они по-разному чувствуют температуру. И это тесно связано с процессом воспроизводства и заботой о потомстве.

Во-первых, географическое разделение между самцами и самками снижает конкуренцию за ресурсы и регулирует агрессию родителей к детенышам.

Во-вторых, во время вынашивания потомства матерям необходимо лучше регулировать температуру тела, поэтому им биологически выгоднее селиться в местах с более теплым климатом.

Исследователи считают, что эти выводы можно экстраполировать и на людей.