Почему зимой хочется много есть

Исследования показывают, что в холодное время года многие люди действительно едят больше и набирают лишний вес – не очень много, но стабильно.

Есть несколько факторов, из-за которых мы едим больше в холодное время года, и иногда они могут влиять одновременно.

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Тело замерзло и пытается согреться

Зимой организм больше работает и тратит больше энергии, чтобы адаптироваться к окружающей температуре. Даже если вы не устраиваете разминки и пробежки, калории все равно тратятся, например, когда у вас дрожь.

Хочется пить

Зимой люди потеют не меньше, чем летом, особенно если тепло закутались и сидят рядом с батареей. Из-за утраты жидкости возникает чувство жажды. Его можно легко перепутать с чувством голода и есть.

Согревающие напитки дают дополнительные калории: какао с зефирками, сладкий чай или кофе с молоком – все они содержат добавленный сахар. А еще к чаю хочется взять печенье или пару бутербродов.

Мы привыкли есть зимой более тяжелую пищу

Зимой свежие хрустящие салаты кажутся слишком легкими, а вот тарелка макарон с сыром выглядит сытной и согревающей. Но на самом деле для выработки энергии организму подойдут и овощи. Они содержат достаточно калорий, чтобы набрать дневную норму, в них есть витамины и минералы, а также пищевые волокна, предотвращающие запоры.

Кстати, овощи не обязательно должны быть свежими: можно выбрать заморозку или консервацию. Такие овощи и фрукты можно долго хранить, и они не потеряют свою питательность.

Нам скучно и грустно

Погода за окном не радует, для прогулок очень холодно, друзья далеко – поэтому может возникнуть чувство, что вас заперли дома. Многие склонны заедать скуку и уныние, но еда справиться с этими чувствами не поможет.