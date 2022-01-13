Почему зимой люди чаще болеют простудой

Зима – сезон, когда мы чаще болеем простудой – воспалением верхних дыхательных путей. Другое название – острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Холод не виноват

Главное, что нужно запомнить: болеют не от холода. Более 200 вирусов могут вызвать ОРВИ, например риновирусы, вирусы гриппа и парагриппа.

Читайте также Как адаптироваться к новым условиям: действенные советы, чтобы избавиться от стресса

Хотя сам холод и не вызывает болезни, он заставляет нас проводить больше времени в помещениях, встречи чаще проходят в кафе, развлекательных центрах и в гостях, чем на улице, что способствует передаче инфекции при кашле, чихании и разговоре.

Как на заболевание влияет погода

В сухом холодном воздухе некоторые вирусы более устойчивы, поэтому вспышки заболеваемости приходятся на осенне-зимний период. Также холодный воздух может ослабить местный иммунитет дыхательных путей. Это делает их более восприимчивыми к действию вирусов.

Также есть гипотеза, когда тело мерзнет, ​​срабатывает вазомоторный рефлекс – реакция сужения сосудов в ответ на действие холода, в том числе сосудов полости носа. Кровоснабжение слизистой уменьшается, и это тоже вызывает снижение иммунной защиты.

А еще в зимнее время не хватает солнечного света и это уменьшает выработку витамина D. А он нужен для нормального функционирования клеток иммунной системы, поэтому при его дефиците организм может быть больше подвержен инфекции.

Также исследования подтверждают, что осенью и зимой более низкий уровень ультрафиолетового излучения, которое обезвреживает вирус в воздухе и поверхностях, что облегчает передачу инфекции между людьми.