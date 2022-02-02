Наша кожа похожа на черепицу на крышах, только вместо черепицы – чешуйки кожи, скрепленные в единый защитный пласт, в результате чего кожа и удерживает влагу. Когда верхний слой кожи повреждается из-за мороза или отопления, гидролипидный барьер нарушается: коже не хватает влаги, она краснеет, шелушится и сохнет.

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Как ухаживать за кожей рук зимой

Правильный уход может улучшить ситуацию. Мыть руки нужно прохладной водой и мягким мылом, содержащим увлажняющие ингредиенты вроде глицерина. Хорошо, если в антисептиках будут также увлажняющие компоненты, например гиалуроновая кислота.

В составе кремов и лосьонов ищите смягчающие и запирающие ингредиенты: первые удерживают воду в эпидермисе, вторые – создают на коже невидимую пленку, защищающую от потери влаги. К смягчающим компонентам, кроме глицерина и гиалуроновой кислоты, относят церамиды и лецитин, к замыкающим – масла и силиконы.

То есть, в составе хорошего крема для рук должна быть комбинация этих компонентов, например: масло ши и глицерин, гиалуроновая кислота и диметикон. А вот ароматизаторов в составе лучше избегать, они могут раздражать кожу.

Что еще помогает

Есть несколько правил, которые помогут улучшить состояние кожи. Вот они:

принимайте теплый душ вместо горячего, поскольку горячая вода может смыть естественную защиту. Дерматологи считают, что оптимальная температура воды – 44 градуса по Цельсию или ниже, а чтобы ее проконтролировать, можно использовать насадку-термометр для душа;

надевайте перчатки, когда пользуетесь бытовой химией, например, моете посуду или пол;

надевайте перчатки на улицу;

используйте увлажнитель воздуха.

Иногда кожа сохнет из-за болезней, приема лекарства и образа жизни, например из-за курения. В этом случае лучше проконсультироваться с дерматологом.