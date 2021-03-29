Ученые обнаружили молекулярный датчик холода в зубах – ионный канал TRPC5. Исследователи убеждены, что это новый путь к лечению зубной боли и повышенной чувствительности к низким температурам.

Клетки зубов однобласты содержат чувствительные к холоду белки, которые реагируют на перепады температуры. Они передают сигнал в мозг и вызывают зубную боль. Теперь международная группа ученых выяснила, как именно мы его чувствуем.

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Около 15 лет назад ученые нашли ионный канал TRPC5, который реагировал на холод. Но никак не могли установить, за чувствительность в какой части тела он отвечает. Оказалось, что TRPC5 влияет на чувствительность зубов.

Как проводилось исследование

Ученые провели эксперименты на мышах, изучив челюсть, зубы и зубные нервы. Команда давала грызунам холодную жидкость и каждый раз, когда она касалась зубов, ученые регистрировали нейронную активность.

У нормальных мышей холодная жидкость вызывала активность клеток. Это означает, что зубы чувствуют холод. Но у животных, лишенных TRPC5 такой реакции не было. Как и у мышей, чьи зубы обработали веществами, которые заглушают канал. Это доказывает, что TRPC5 отвечает за чувствительность к низким температурам.

Поэтому после этого ученые сосредоточились на изучении ионных каналов. После обнаружения сигнала, к примеру, изменения температуры, каналы либо закрываются, либо широко открываются и пропускают ионы внутрь клетки. Это создает импульс, который проносится от клетки к клетке и быстро передает информацию внутрь организма.

Затем ученые определили расположение TRPC5. Оказалось, когда человек с обнаженным дентином ест или пьет что-то холодное, клетки, наполненные TRPC5, улавливают низкую температуру и доставляют определенные сигналы в мозг. Именно поэтому возникает боль.

Это исследование объяснило, почему гвоздичное масло, которое используют для снижения чувствительности зубов, облегчает боль. В его состав входит химическое вещество, которое блокирует белок TRPC5.