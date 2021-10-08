Зубы мудрости считаются рудиментами, ведь в процессе эволюции они утратили свое функциональное значение. Несмотря на это, у многих людей они до сих пор провоцируют множество проблем и даже часто требуют сложного хирургического удаления.

Ученые Аризоны объяснили, почему зубы мудрости вырастают так поздно. К слову, у современного человека они появляются гораздо позже, чем у любых других живых или вымерших приматов.

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Эволюционные антропологи связывают скорость прорезания зубов через десны с общим темпом жизни человека. Хоть, на первый взгляд, современный темп жизни может показаться утомительным и быстрым, с точки зрения эволюции все совсем не так. Люди сегодня растут и развиваются медленнее, а их продолжительность жизни значительно больше, чем у предков.

Исследуя этот вопрос, ученые проанализировали образцы костей и зубов человека и 21 вида приматов, после чего создали трехмерные модели их черепов.

Анализ привел к трем ключевым выводам:

Зубы мудрости появляются в предполагаемом положении для защиты височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Они вырастают тогда, когда сформированы необходимые безопасные условия.

Скорость и продолжительность роста челюсти определяет время появления зуба.

При этом скорость и прекращение роста челюсти связана с темпом жизни.

Оказывается, наши челюсти растут очень медленно. Вероятно, из-за общего темпа жизни в сочетании с небольшими челюстями, расположенными под черепом, и втянутой формой лица,

– заявили исследователи.

Эти выводы позволяют лучше понять феномен ретинированных зубов, которые частично или полностью погружены в десны и не выходят на поверхность. Кроме этого, эти данные важны для ученых, которые занимаются изучением эволюции вида.