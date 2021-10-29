Это означает, что они получили 2 дозы препарата от COVID-19. О новом рекорде сообщили в Министерстве здравоохранения.
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Ситуация за сутки
За сутки 28 октября в Украине вакцинировали против COVID-19 289 241 человека. Из них – одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138 человек.
Общая картина прививок
С начала вакцинальной кампании привили 9 790 280 человек, из них:
- получили одну дозу – 9 790 278 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 17 082 799 прививок.
Какие вакцины использовали:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 859 223,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 054 857,
- AstraZeneca – 1 266 291,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Почему важно вакцинироваться
В Минздраве в очередной раз отметили важность вакцинации. По данным ведомства, на прошлой неделе 94% госпитализированных не имели прививки против COVID-19.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала