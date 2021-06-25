Почти 100 тысяч: за сутки в Украине вакцинировали рекордное количество людей

За прошедшие сутки, 24 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей – 96 180. 40 970 из них получили первую дозу вакцины.

Зато остальные 55 210 граждан получили вторую дозу. Они завершили курс вакцинации и полностью иммунизированы от болезни.

К теме 5 вещей, которые могут защитить нас от COVID-19

Прививки выполнялись 656 мобильными бригадами, а также в 1200 пунктах прививки и 24 центрах вакцинации.

В течение 24 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 4,

Coronavac – 27 361,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 47 101,

AstraZeneca – 21 714.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании в Украине прививки против коронавируса получили 1 834 971 человек. 1 834 969 из них получили первую дозу вакцины. Зато 490 376 жителей страны уже полностью иммунизированы, ведь получили 2 дозы препарата.

Всего в стране провели 2 325 345 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 508 628,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 481 179,

Привито вакциной AstraZeneca – 357 587,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.