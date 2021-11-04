Темпы вакцинации
Вчера, 3 ноября, против коронавируса вакцинировались 299 272 жителей Украины. Первую дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.
Актуально Резкий скачок: более 27 тысяч новых COVID-больных за сутки
Прививки проводили:
- 1 082 мобильных бригады по иммунизации;
- 3 254 пункта прививки;
- 421 центр вакцинации населения.
Общая статистика прививок
С начала вакцинальной кампании привили 10 895 720 человек, из них:
- получили одну дозу – 10 895 718 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
В общей сложности провели 18 578 609 прививок (и первой, и второй дозами).
Какие вакцины использовались чаще всего:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 332 611,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 557 599,
- AstraZeneca – 1 395 601,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сколько невакцинированных украинцев готовы провакцинироваться против COVID-19
65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.
Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.
В общей сложности 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо прививаться.
54,6% невакцинированных делать COVID-прививки не собираются.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала