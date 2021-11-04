Вчера, 3 ноября, против коронавируса вакцинировались 299 272 жителей Украины. Первую дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

Актуально Резкий скачок: более 27 тысяч новых COVID-больных за сутки

Прививки проводили:

С начала вакцинальной кампании привили 10 895 720 человек, из них:

В общей сложности провели 18 578 609 прививок (и первой, и второй дозами).

Сколько невакцинированных украинцев готовы провакцинироваться против COVID-19

65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.

Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

В общей сложности 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо прививаться.

54,6% невакцинированных делать COVID-прививки не собираются.