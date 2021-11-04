Почти 11 миллионов украинцев вакцинировали от COVID-19: какие препараты использовали

4 ноября 2021 , 09:05
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Источник:

Минздрав

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали около 11 миллионов наших граждан. За минувшие сутки, 3 ноября, провакцинировали около 300 тысяч человек.

Темпы вакцинации

Вчера, 3 ноября, против коронавируса вакцинировались 299 272 жителей Украины. Первую дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

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Прививки проводили:

  • 1 082 мобильных бригады по иммунизации;
  • 3 254 пункта прививки;
  • 421 центр вакцинации населения.

Общая статистика прививок

С начала вакцинальной кампании привили 10 895 720 человек, из них:

  • получили одну дозу – 10 895 718 человек;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности провели 18 578 609 прививок (и первой, и второй дозами).

Какие вакцины использовались чаще всего:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 3 332 611,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 557 599,
  • AstraZeneca – 1 395 601,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 102 042.

Сколько невакцинированных украинцев готовы провакцинироваться против COVID-19

65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.
Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

В общей сложности 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо прививаться.

54,6% невакцинированных делать COVID-прививки не собираются.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська