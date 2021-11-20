Статистика вакцинации

В течение суток 19 ноября вакцинировать против коронавируса 311 316 человек. В частности, первую дозу получили 98 794 человека, вторую дозу – 212 522 человека – они завершили процесс иммунизации.

Актуально В Украине более 18 тысяч заболели COVID – 19, более 600 – умерли

Прививки проводили:

  • 1 050 мобильные бригады по иммунизации,
  • 3 143 пункта прививки,
  • 457 центров вакцинации населения.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,
– подчеркнули в Минздраве.

Темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 755 986 человек из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека.

Всего проведено 22 417 288 прививок.

Внимание Почему вакцинация против коронавируса – это не о свободе выбора, а о спасенных жизнях

Какие препараты использовать

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 168 221,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 364 968,
  • AstraZeneca – 1 548 837,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 166 093.

вакцини в україні

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал