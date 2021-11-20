Статистика вакцинации

В течение суток 19 ноября вакцинировать против коронавируса 311 316 человек. В частности, первую дозу получили 98 794 человека, вторую дозу – 212 522 человека – они завершили процесс иммунизации.

Актуально В Украине более 18 тысяч заболели COVID – 19, более 600 – умерли

Прививки проводили:

1 050 мобильные бригады по иммунизации,

3 143 пункта прививки,

457 центров вакцинации населения.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,

– подчеркнули в Минздраве.

Темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 755 986 человек из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека.

Всего проведено 22 417 288 прививок.

Внимание Почему вакцинация против коронавируса – это не о свободе выбора, а о спасенных жизнях

Какие препараты использовать

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 168 221,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 364 968,

AstraZeneca – 1 548 837,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 166 093.

Полезная справка! Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. Также можно стать в живую очередь в центрах вакцинации. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал