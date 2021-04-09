Почти 20 тысяч новых больных и много умерших: заболеваемость в Украине COVID за сутки
За минувшие сутки, 8 апреля, в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев коронавирусной болезни. Заболели 751 ребенок и 552 медработника.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.
Читайте также Pfizer Украина получит в апреле и мае, есть еще контракт с Novavax, – Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки госпитализированы 4 936 человек. К сожалению, еще 419 летальных случаев зафиксировано. 8 апреля стало известно о том, что 11 221 пациент выздоровел.
- заболело – 1 823 674 человека;
выздоровело – 1 395 104 человека;
летальных исходов – 36 381.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки, 8 апреля, произошло 119 369 тестирований в сутки (методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс – тестами на антиген к SARS- CoV-2 – 44 925). За все время пандемии в Украине проведено 8 568 004 ПЦР-тестов.
Сколько людей получило вакцину
- 8 апреля 2021 года в Украине 18 569 человек привито против COVID – 19.
- 353 147 человека привиты с начала вакцинальной кампании.
- Прививка проводилась 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.
- По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 людей.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :
- г. Киев – 1 864 случая / 1 850 прививок;
Винницкая область – 640 случаев / 670 прививок;
Волынская область – 448 случаев / 560 прививок;
Днепропетровская область – 1 665 случаев/ 1 990 прививок;
Донецкая область – 1 146 случаев / 510 прививок;
Житомирская область – 647 случаев / 840 прививок;
Закарпатская – 236 случаев/ 580 прививок;
Запорожская область – 823 случая / 650 прививок;
Ивано – Франковская область – 231 случай/ 549 прививок;
Киевская область – 1 265 случаев / 1 970 прививок;
Кировоградская область – 207 случаев / 680 прививок;
Луганская область – 226 случаев / 350 прививок;
Львовская область – 1 639 случаев / 1 540 прививок;
Николаевская область – 372 случая / 180 прививок;
Одесская область – 1 194 случая / 710 прививок;
Полтавская область – 848 случаев / 730 прививок;
Ровенская область – 557 случаев / 580 прививок;
Сумская область – 820 случаев / 360 прививок;
Тернопольская область – 373 случая / 490 прививок;
Харьковская область – 1 194 случая / 550 прививок;
Херсонская область – 317 случаев / 300 прививок;
Хмельницкая область – 1 094 случая / 1 050 прививок;
Черкасская область – 834 случая/ 180 прививок;
Черновицкая область – 377 случаев / 560 прививок;
Черниговская область – 659 случаев / 140 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью