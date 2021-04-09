За минувшие сутки, 8 апреля, в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев коронавирусной болезни. Заболели 751 ребенок и 552 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.

Читайте также Pfizer Украина получит в апреле и мае, есть еще контракт с Novavax, – Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки госпитализированы 4 936 человек. К сожалению, еще 419 летальных случаев зафиксировано. 8 апреля стало известно о том, что 11 221 пациент выздоровел.

За все пандемии в Украине заболело – 1 823 674 человека;

выздоровело – 1 395 104 человека;

летальных исходов – 36 381.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки, 8 апреля, произошло 119 369 тестирований в сутки (методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс – тестами на антиген к SARS- CoV-2 – 44 925). За все время пандемии в Украине проведено 8 568 004 ПЦР-тестов.

Сколько людей получило вакцину

8 апреля 2021 года в Украине 18 569 человек привито против COVID – 19.

353 147 человека привиты с начала вакцинальной кампании.

Прививка проводилась 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами прививки.

По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 людей.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

г. Киев – 1 864 случая / 1 850 прививок;

Винницкая область – 640 случаев / 670 прививок;

Волынская область – 448 случаев / 560 прививок;

Днепропетровская область – 1 665 случаев/ 1 990 прививок;

Донецкая область – 1 146 случаев / 510 прививок;

Житомирская область – 647 случаев / 840 прививок;

Закарпатская – 236 случаев/ 580 прививок;

Запорожская область – 823 случая / 650 прививок;

Ивано – Франковская область – 231 случай/ 549 прививок;

Киевская область – 1 265 случаев / 1 970 прививок;

Кировоградская область – 207 случаев / 680 прививок;

Луганская область – 226 случаев / 350 прививок;

Львовская область – 1 639 случаев / 1 540 прививок;

Николаевская область – 372 случая / 180 прививок;

Одесская область – 1 194 случая / 710 прививок;

Полтавская область – 848 случаев / 730 прививок;

Ровенская область – 557 случаев / 580 прививок;

Сумская область – 820 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область – 373 случая / 490 прививок;

Харьковская область – 1 194 случая / 550 прививок;

Херсонская область – 317 случаев / 300 прививок;

Хмельницкая область – 1 094 случая / 1 050 прививок;

Черкасская область – 834 случая/ 180 прививок;

Черновицкая область – 377 случаев / 560 прививок;

Черниговская область – 659 случаев / 140 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала