Темпы вакцинации в Украине

Вакцинацию проводили 189 мобильных бригад и в 281 пункте прививки. Всего, по данным Минздрава, в Украине проведено 1 388 124 прививок.

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С начала вакцинальной кампании привито 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу – 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 147 118 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей).

По состоянию на 7 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 646 129 человек.

Главное о вакцинации в Украине

Напомним, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов.

Сейчас вакцинируют медиков, работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, а также людей старше 65 лет. Кроме того, продолжается иммунизация маломобильных групп и педагогов, которые вовлечены в подготовку к ВНО, начали прививки в ГСЧС и Государственной пограничной службе Украины.

К слову, сегодня, 7 июня Министерство здравоохранения сообщило, что украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, по необходимости могут получить международное свидетельство о вакцинации.

Свидетельство о вакцинации можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. Подробнее об этом здесь.

Вакцинацию в Украине проводят препаратами:

Comirnaty от Pfizer-BioNTech,

AstraZeneca различных производителей,

CoronaVac от Sinovac Biotech.

Все они получили разрешение Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование.

Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал