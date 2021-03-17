Во Франции – стремительный рост новых больных. Поэтому в Париже и других регионах усиливают карантин. Новые ограничения начнут действовать уже с 20 марта.

Мэр Парижа Мартин Хирш заявил, что "вирус не контролируется". Об этом заявил пресс-секретарь правительства Габриэль Аттал. Читайте также Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca Усиление карантина во Франции Новые ограничения введут в большом Парижском регионе. Дело в том, что палаты интенсивной терапии там переполнены, а больничная система нагрузки больше чем 400 случаев на 100 тысяч жителей.

Поэтому введут определенное ограничение на передвижение.

Локдаун на выходных уже ввели дополнительно к общенациональному комендантскому часу в частях Средиземноморской Ривьеры и некоторых районах севера.

Об ограничениях обещают объявить 18 марта, однако школы не будут закрывать. Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон признал, что пока Европа переживает самые тяжелые недели. Коронавирус во Франции: какая ситуация Во Франции за сутки 16 марта обнаружили более 38 500 новых больных.

Это рекордно высокий прирост с 17 ноября 2020 года. Тогда во Франции была вторая волна пандемии и действовал общенациональный локдаун.

Аттал подтвердил, что ситуация ухудшается.

Согласно данным СНБО, с начала пандемии во Франции заразились более 4,1 миллиона человек.