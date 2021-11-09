Почти 40% выздоровевших после тяжелого COVID-19 получили инвалидность: статистика

Ученые из Университета Монаша исследовали влияние критического течения коронавируса. Недавнее исследование показало, что через 6 месяцев после выздоровления от тяжелого COVID-19 каждый пятый человек умер, а почти 40% таких пациентов получили новую инвалидность.

В ходе исследования изучалась критическая болезнь COVID-19 в Австралии в период с 6 марта по 4 октября 2020 года. Ученые измеряли смертность, новую инвалидность и возвращение к работе пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии.

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Статистика довольно тревожная:

Через 6 месяцев 43 из 212 (20,3%) пациентов умерли;

42 из 108 (38,9%) пациентов, ответивших на исследование, сообщили о новой нетрудоспособности;

Исследование показало, что 71,3% выживших пациентов сообщили о стойких симптомах, таких как: одышка, потеря сил, усталость, головная боль и потеря обоняния и вкуса после выздоровления;

Во всех сферах наблюдалось значительное снижение качества жизни, связанного со здоровьем. Но некоторые участники сообщили о новых проблемах с мобильностью (33,9%), обычной деятельностью (43,2%), болезненными ощущениями (34,2%) и когнитивными нарушениями (33,3%).

Влияние на психическое здоровье

20,2% пациентов сообщили о тревоге, еще 20% начали страдать от депрессии или посттравматического стрессового расстройства (18,4%).

Около 1 из 10 выживших остались без работы из-за плохого состояния здоровья.

Исследование проводилось в 30 отделениях интенсивной терапии по всей Австралии. Средний возраст пациентов составлял 61 год.

58% участников были мужчинами с диабетом или ожирением, 57% находились под ИВЛ.

Поскольку COVID-19 новое заболевание, его влияние на долгосрочные результаты у выживших все еще проявляется. Однако эти результаты предполагают, что пациенты должны проходить обследование при выписке из больницы на предмет новых функциональных нарушений, поскольку бремя новой инвалидности после тяжелого заболевания, вызванного COVID-19, является неотложной проблемой общественного здравоохранения,

– заявила профессор Кэрол Ходжсон.

Медицинская работница из Виктории уже более года не может вернуться к работе

Одна из участниц исследования, медицинская работница Шерен из штата Виктория, провела больше месяца в больнице. Из них 16 дней она провела в коме. После того, как женщину выписали из больницы в августе 2020 года, она все еще не может вернуться к работе.

Этот вирус состарил меня на 30 лет, я постоянно полагаюсь на помощь семьи в выполнении даже самых простых задач, таких как приготовление пищи и работа по дому. Растягиваться, чтобы дотянуться до дна стиральной машины – это слишком,

– призналась Шерен.

Прошел год, а она все еще не может вернуться к своему нормальному ритму жизни, который был до COVID-19.