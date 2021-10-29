Почти на 50% больше: сколько людей за неделю записались на прививки в Киеве

Вакцинальная кампания в Украине набирает обороты, в последнее время фиксируют рекордное количество прививок. Только за 21 – 28 октября количество записей на вакцинацию в Киеве выросло на 47% по сравнению с предыдущей неделей.

Актуальные цифры

За это время сделали 67 717 записей. Еще неделей ранее – 36 349 онлайн-записей.

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Всего за 21 – 28 октября на вакцинацию онлайн в среднем записывалось 9,6 тысячи киевлян в день.

В то же время неделей ранее (13 – 20 октября) было всего 5 200 онлайн-записей за день.

Самые популярные центры вакцинации в столице

Активнее всего горожане записываются в Международный выставочный центр на станции метро Левобережная. Также неожиданно популярными точками вакцинации стали магазины сети "Эпицентр". В 6 магазинов, в которых проводится прививки, ежедневно записывается более 1 000 человек.

Из торгово-развлекательных центров столицы, первенство удерживает ТРЦ Ocean Plaza – туда создается до 400 онлайн-заявок в день.

Сколько прививок проводят в медучреждениях

Наиболее активно горожане записываются на прививки в массовые центры вакцинации на выходных – в субботу и воскресенье количество онлайн записей на вакцинацию растет в среднем на 20%.

Киевляне активно записываются не только в центры массовой вакцинации – сейчас их 89 – но и в кабинеты прививки в медицинских учреждениях. Наиболее активно – в поликлиники Дарницкого района – примерно 2 000 онлайн-записей в день.

Не отстают и поликлиники Святошинского, Оболонского и Печерского районов – там регистрируется более 1 000 заявок в день.

Где получить прививку

Сегодня в Киеве получить бесплатную прививку можно в 336 кабинетах прививок, в частности в одном из 31 центров массовой вакцинации – в Международном выставочном центре, в торгово-развлекательных центрах, в ЦПАУ, а также в гипермаркетах сети "Эпицентр".

Получить бесплатную прививку можно в любой день недели, в том числе и в выходные. Вакцинируют препаратами CoronaVac, Pfizer или Astrazeneca.

Как записаться на прививку онлайн? Чтобы записаться на прививки против COVID-19, нужно выбрать удобный пункт вакцинации, свободную дату и время на сайте helsi.me. Подтверждения записи можно увидеть в личном кабинете в приложении Helsi. Его нужно показать при входе вместе с паспортом и идентификационным кодом. Данные о проведенной вакцинации также отображаются в бесплатном приложении.

Helsi.me: что это

Helsi.me – это сервис записи на медицинские услуги и безопасного хранения медицинских данных. Пациентам можно быстро и удобно записываться на прием к врачу, диагностику, анализы, вакцинацию и заказывать медикаменты. Больницам – участвовать в реформе здравоохранения и упорядочить работу клиники.

Через сайт и приложение Helsi.me ежемесячно записываются на прием более 3,7 миллиона пациентов.

Через сервис на прививку от COVID-19 записались более 1 миллиона 200 тысяч пользователей.

Системой пользуются более 1 400 учреждений здравоохранения и 49 000 врачей по всей Украине.