А за сутки могут фиксировать ежедневно в среднем 59 тысяч новых случаев. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Однако финальных подсчетов пока нет – "много переменных еще в процессе обсуждения или выяснения".

Игорь Кузин – главный санврач "По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 000 человек могут болеть ежедневно, суммарно около 1 миллиона украинцев за февраль могут заболеть".

В то же время замминистра назвал этот прогноз "оптимистичным".

Когда ждать пика заболеваемости

Как он отметил, опыт стран мира показывает, что так называемая волна Омикрона нарастает в течение одной – полутора недель максимум и спадает тоже довольно быстро.

Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, – где-то 20 – 25 февраля. Но насколько быстрым будет убывание, насколько быстро будет именно эта волна запускаться и в каких регионах – пока рано говорить,

– отметил Кузин.

Также согласно американским прогнозам, которые делают для Украины, пиковые показатели заболеваемости ожидаются примерно на середину февраля с довольно быстрым убыванием к 1 апреля. Тогда и стоит ожидать пиковых нагрузок на медсистему и на работу объектов критической инфраструктуры.

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Какова общая картина заболеваемости в Украине За сутки, 20 января, в Украине зафиксировали 20 156 новых подтвержденных случаев коронавируса.



За все время пандемии в Украине заболели – 3 819 538 человек, выздоровели – 3 576 268 украинцев. Летальных случаев – 98 993. В общем провели 17 389 831 ПЦР-тестирование.

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