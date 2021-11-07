Актуальная статистика вакцинации за сутки

За сутки 6 ноября вакцинировали против коронавируса 131 406 человек. Из них – одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы, то есть получили две прививки – 46 066 человек.

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Прививки проводили 674 мобильные бригады по иммунизации, 2 403 пункта прививки и 446 центров вакцинации населения.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привили 11 354 681 человека, из них:

получили одну дозу – 11 354 679 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего провели 19 259 252 прививки.

Внимание! Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Какими вакцинами прививали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 559 023,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 738 216

AstraZeneca – 1 447 533,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала