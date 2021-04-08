Главный врач Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук рассказал, что по состоянию на 8 апреля в больнице есть более 1400 коек – и все они заполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.

По словам врача, когда он начал работу в 2020 году, в больнице было 925 коек, сейчас это количество увеличилось до 1400.

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"Все заполнены", – ответил Олег Самчук.

Также в больнице приходится разворачивать новые места для того, чтобы был запас для новых пациентов.

У нас есть резерв – мы постоянно новые кровати разворачиваем. Каждую неделю мы дополнительно выделяем 50-100 коек, чтобы у нас был запас: если в день поступает на лечение 50-60 пациентов (это максимально), чтоб мы могли иметь 100 коек в резерве. Например, на сегодня у нас есть 80-100 коек в резерве, тех на которые мы можем положить пациентов,

– рассказал главный врач Львовской больницы скорой помощи.

Олег Самчук отметил, что они не отказывают ни одному пациенту. Также в медучреждение принимают пациентов и из других областей.

"Но многие люди обращаются самостоятельно, многие – это самообращение. Плюс скорая помощь, плюс разные районы нам направляют пациентов тяжелых реанимационных. У нас очень большая реанимация – мы сделали ее на 150 коек", – отметил он.

Британский штамм коронавируса повлиял на госпитализацию

"Понимаете, когда мы лечили первую-вторую волну – это было совсем другое. Во время этой третьей волны – это другой штамм коронавируса, британский. С сегодняшнего дня в одной из частных лабораторий мы начнем исследовать на штаммы – или это обычный коронавирус, или это мутировавший штамм", – поделился медик.

По его словам, сейчас пациенты чрезвычайно "потяжелели, течение болезни стало быстрее и более угрожающее".

Когда у пациентов 10-20% поражения легких – это было раньше критично, то сейчас мы ведем пациентов с 40-50% поражения,

– рассказал Самчук.

Смертность от коронавируса

Олег Самчук сообщил, что смертность, к сожалению, при тяжелых формах и запущенности велика.

"Но если мы говорим о смертности пациентов, которые уже находятся на аппарате ИВЛ, то когда в мире 10% этих пациентов выживает, у нас 13-14% выживаемости этих пациентов. У нас достаточно мощная реанимация и мы стараемся тех людей, которые попадают на ИВЛ, снять их с ИВЛ", – добавил он.