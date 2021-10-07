Почти 96% случаев COVID-19 в Украине – у невакцинированных, – Ляшко

За последние сутки, 6 октября, в Украине снова значительно возросло количество новых больных COVID-19. За сентябрь 2021 года только 4% людей из всех зафиксированных случаев имели прививки.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. По словам министра, вакцинация от COVID-19 – это единственный шанс уберечься от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

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Так, в сентябре 95,7% случаев COVID-19 в Украине были зарегистрированы у непривитых.

Невакцинированными были 97,1% госпитализированных с COVID-19.

Кто в опасности

Ляшко также отметил, что этот вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет. А также у тех, кто имеет хронические заболевания и часто контактирует с людьми: государственные служащие, учителя, соцработники и другие.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине – люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 человек, которые умирают от COVID-19, – это пожилые люди"

Он также добавил, что перечень пунктов и центров вакцинации можно узнать по телефону: 0 800 60 20 19 или на сайте.

Коронавирус и вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

В Украине 6 октября обнаружили 15 125 случаев заражения COVID-19. Госпитализировали 3 541 человека, выздоровели 4 380 человек. Также зафиксировали 314 летальных исходов.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 497 643 случая заболевания. По состоянию на 7 октября выздоровели 2 277 762 человека. Зато жертвами коронавируса, к сожалению, стали 57 840 жителей страны.

В общем, с начала вакцинальной кампании прививали 7 360 202 человека. Всего провели 13 302 370 прививок.

Текст публикации Виктора Ляшко в фейсбуке:

Что защищает от COVID-19? Вакцинация от COVID-19. Это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти. Этот вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и др.)

В сентябре 2021 года:

95.7% случаев COVID-19 в Украине были зарегистрированы у непривитых;

97.1% госпитализированных лиц с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированными.

82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине – люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 человек, которые умирают от COVID-19, – это пожилые люди.

Не ждите беды, защитите себя и родных уже сегодня. А если вы уже вакцинировались, загружайте наш стикер-пак для Telegram t.me/addstickers/VacUA. Перечень пунктов и центров вакцинации по телефону 0 800 60 20 19 или на сайте list.covid19.gov.ua.