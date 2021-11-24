Об этом во время брифинга 24 ноября сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также почти 30% ВИЧ-позитивных украинцев не знают о своей болезни.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"По оценочным данным, в Украине примерно миллион людей не знают об имеющемся у них гепатите С. Каждый третий ВИЧ-положительный украинец не знает о своем статусе".
Дело в том, что из-за пандемии существенно снизился уровень тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.
"Это снижает уровень выявления этих болезней и откладывает доступ к лечению. Препараты для лечения и ВИЧ-инфекции, и вирусных гепатитов закупаются за средства государственного бюджета, есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев", – подчеркнул Ляшко.
Что такое гепатит
Не забывайте, что против вирусного гепатита С вакцины не существует. Гепатит В сейчас неизлечим, тогда как гепатит С излечим.
Центр общественного здоровья Минздрава в августе 2020 года сообщил, что в Украине примерно 1,3 миллиона человек инфицированы гепатитом С и более 500 тысяч – имеют гепатит В.