Детали исследования
Ученые представили результаты многолетних наблюдений за людьми старше 65 лет. Анализ показал, что пользу приносят четыре типы жирных кислот, включая омега-3.
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Насыщенные жирные кислоты тоже могут быть полезными
Примечательно, что в пользу также приносят некоторые насыщенные жирные кислоты, которые традиционно связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Эти результаты еще раз подтверждают, что не все насыщенные жирные кислоты обязательно вредны,
– прокомментировал соавтор работы Алейс Сала-Вила.
Ученые также отметили, что даже небольшие изменения в диете принесут пользу, а обогащать рацион жирными кислотами никогда не поздно.