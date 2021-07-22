Детали исследования

Ученые представили результаты многолетних наблюдений за людьми старше 65 лет. Анализ показал, что пользу приносят четыре типы жирных кислот, включая омега-3.

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Результаты анализа



Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты, главным источником которых считается жирная рыба: лосось, сардины, анчоусы, сельдь. Их регулярное потребление в пять раз увеличило продолжительность жизни участников.

Насыщенные жирные кислоты тоже могут быть полезными

Примечательно, что в пользу также приносят некоторые насыщенные жирные кислоты, которые традиционно связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти результаты еще раз подтверждают, что не все насыщенные жирные кислоты обязательно вредны,

– прокомментировал соавтор работы Алейс Сала-Вила.

Ученые также отметили, что даже небольшие изменения в диете принесут пользу, а обогащать рацион жирными кислотами никогда не поздно.