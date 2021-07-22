Почти на пять лет: продукт, который продлевает жизнь

Новое исследование в очередной раз подтвердило, что рацион богатый омега-3 способен улучшать состояние организма. В частности, ученые заявили, что потребление жирной рыбы может даже продлевать жизнь.

Детали исследования

Ученые представили результаты многолетних наблюдений за людьми старше 65 лет. Анализ показал, что пользу приносят четыре типы жирных кислот, включая омега-3.

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Насыщенные жирные кислоты тоже могут быть полезными

Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты, главным источником которых считается жирная рыба: лосось, сардины, анчоусы, сельдь. Их регулярное потребление в пять раз увеличило продолжительность жизни участников.

Примечательно, что в пользу также приносят некоторые насыщенные жирные кислоты, которые традиционно связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти результаты еще раз подтверждают, что не все насыщенные жирные кислоты обязательно вредны,

– прокомментировал соавтор работы Алейс Сала-Вила.

Ученые также отметили, что даже небольшие изменения в диете принесут пользу, а обогащать рацион жирными кислотами никогда не поздно.