Во время исследования в Великобритании почти половина участников, которые получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили о симптомах депрессии. В большинстве их появление было связано с необходимостью находиться в неблагоприятных условиях и страхом перед повторным инфицированием.

Ученые из Бангладеш, США и Университета Раскина (ARU) провели перекрестное обследование более 1 000 бангладешских пациентов с коронавирусом в возрасте от 18 до 81 года. Работу проводили в течение месяца, с 11 сентября по 13 октября 2020 года.

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Во время исследования ученые опросили респондентов. В анкете было несколько разделов вопросов: социально-демографические данные и образ жизни, состояние здоровья, основные заболевания, в частности COVID-19, методы лечения, психологическое состояние, симптомы депрессии и оценка страха повторного инфицирования.

Результаты исследования:

Пятая часть опрошенных сообщили о наличии стойких симптомов коронавируса, самыми распространенными из которых были лихорадка и усталость, а самыми стойкими – диарея и усталость.

Около четверти пациентов пытались самостоятельно лечить их с помощью безрецептурных лекарств. Значительно чаще самолечение встречалось среди женщин, чем среди мужчин (29,6% против 20,2% соответственно).

Также результаты опроса показали, что у 48% респондентов наблюдались умеренные и тяжелые симптомы депрессии. Чаще всего они встречались у женщин, а также людей, состоявших в браке.

На развитие депрессии сильно влияли низкий доход, нарушение сна, отсутствие физической активности, гипертония, астма и другие респираторные проблемы. А также страх повторного заражения и стойкие симптомы коронавируса.

Мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что пандемия почти разрушила индустрию психологической помощи. Это исследование показывает острую потребность в таких услугах, особенно среди тех, у кого обнаружили коронавирус,

– заявила соавтор исследования, профессор Шахина Пардхан.