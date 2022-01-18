Почти половину населения мира вакцинировали от COVID-19, – ВОЗ

Около половины населения мира вакцинировали от коронавируса – они получили по две прививки.

Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в виртуальном формате.

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На сегодняшний день около половины населения Земли получили две дозы вакцины,

– заявил представитель ВОЗ.

Неравномерный доступ к вакцинам

В то же время в организации отметили различия в доле вакцинированных людей в разных частях света.

В частности, низкий уровень вакцинированных COVID-19 наблюдается в странах с низким уровнем развития. Так, в Африке уровень вакцинации находится на уровне 7%.

Коронавирус никуда не исчезнет

Представитель ВОЗ призвал защитить от COVID-19 наиболее уязвимые группы населения во всех странах.

Так как "вирус будет продолжать существовать и никуда не денется".

В этом году мы не сможем побороть вирус и никогда не сможем остановить вирус. Эти пандемические вирусы уже являются составной частью нашей экосистемы,

– заявил Райан.

Как одолеть пандемию

В то же время он оптимистично подчеркнул, что "мы можем добиться прекращения этой чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которую гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус провозгласил в январе 2020 года" – имея в виду пандемию COVID-19.

По его словам, следует продолжать сдерживать распространение этого заболевания и свести к минимуму смертность от COVID-19.

Основным инструментом в достижении этой цели является масштабная вакцинация с равным доступом во всех регионах мира и для всех слоев и групп населения.

Какая ситуация в Украине?

С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля 2021 года, по меньшей мере, одну дозу вакцины С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля 2021 года, по меньшей мере, одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 15 миллионов наших граждан.

К слову, все большее число ученых сходится на том, что COVID-19 в конечном счете перейдет в легкую инфекцию, которая продолжит циркулировать среди населения, но без тяжелого течения болезни, поскольку люди будут подвергаться воздействию вируса в раннем возрасте и получать иммунитет. То есть, коронавирус станет эндемичным.

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