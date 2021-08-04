В почти половины топовых спортсменов обнаружили психические нарушения

Представители спортивной элиты нередко страдают от проблем с психикой. Профессиональные спортсмены имеют признаки депрессии, тревожности и расстройств пищевого поведения гораздо чаще, чем принято считать.

Дело в том, что профессиональные спортсмены вынуждены переживать сильный стресс и справляться с большим психологическим давлением, связанным с ожиданиями, особенно на крупных соревнованиях вроде Олимпийских игр.

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Канадское исследование

В рамках исследования данных топовых канадских спортсменов было установлено: 41,4% спортсменов национальной сборной Канады, которые тренировались к Олимпиаде в Токио, имели проблемы с психическим здоровьем. Для сравнения: показатели для среднестатистических людей – около 10%.

Какие отклонения случаются чаще всего

31,7% спортсменов сообщили о симптомах депрессии;

18,8% о симптомах тревожности;

8,6% демонстрировали признаки пищевого расстройства.

Ученые обнаружили значительную связь между стрессом и тремя упомянутыми психическими расстройствами. Примечательно: симптомы депрессии были непосредственно связаны с отбором для участия в Олимпийских играх.

Кстати, эксперты вспоминают и явление постолимпийськои депрессии. О выявлении депрессии накануне соревнований речь зашла впервые. Специалисты были уверены, что спортсмены должны радоваться тому, что прошли отбор.

К слову известные люди в различных спортивных сферах, такие как Симона Байлз, Ольга Харлан, Майкл Фелпс и многие другие, решились говорить о своих ментальных проблемах. Это может дать толчок к изменениям в мире спорта.