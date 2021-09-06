Почти треть людей, которые болели COVID-19, могут не иметь антител

Люди, которые перенесли COVID-19, чаще всего убеждены, что они надежно защищены от повторного заражения и не нуждаются в вакцинации. Это очень опасная иллюзия, предупреждают авторы нового исследования.

Новое исследование антител

Группа американских ученых собрала образцы крови 72 человек, у которых коронавирус подтвердился ПЦР-тестированием. Только двое участников исследования перенесли инфекцию бессимптомно, у 18% был легкий ход COVID-19, у 67% – умеренный, еще 12% болели тяжело и нуждались в госпитализации.

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Все образцы крови проверили на наличие иммунного ответа с помощью различных тест-систем не менее чем через три недели после того, как у пациентов исчезли все симптомы заболевания.

Количество антител зависит от тяжести заболевания

Результаты показали, что только у 46 человек из 72 выработались нейтрализующие антитела IgG и IgA к коронавирусу. Количество антител было очень разным: у некоторых участников они были чуть выше референсных значений, а у кого-то была максимальная концентрация.

Авторы исследования также обнаружили, что люди, у которых не выработался иммунный ответ, были в среднем на 10 лет моложе участников с антителами, и у всех была очень низкая вирусная нагрузка в носоглотке, это показало ПЦР-тестирование.

Это свидетельствует о том, что пациенты с низкой вирусной нагрузкой SARS-CoV-2 в дыхательных путях с меньшей вероятностью произведут системный ответ антител. Люди, которые перенесли COVID-19, могут считать, что им не нужна вакцинация, поскольку они защищены, но наши результаты предостерегают от этого предположения,

– отметили ученые.

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