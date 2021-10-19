Статистика заболеваемости

В больницы госпитализировали 2 852 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 538 пациентов. Это самое большое количество смертельных случаев. В прошлый раз эта цифра достигала максимальной отметки в 481 смерть.

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В то же время выздоровело значительно больше, чем за предыдущие сутки – 7 776 человек. Больше всего новых случаев в Одесской и Харьковской областях.

За все время пандемии в Украине

  • С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 660 273 случая коронавируса.
  • По состоянию на 19 октября выздоровели – 2 337 194 человека.
  • В то же время жертвами коронавируса стали 61 348 жителей страны.

В целом также провели 13 642 447 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 837 случаев;
  • Винницкая область – 261 случай;
  • Волынская область – 435 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 203 случая;
  • Донецкая область – 899 случаев;
  • Житомирская область – 202 случая;
  • Закарпатская область – 184 случая;
  • Запорожская область – 1 019 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 213 случая;
  • Киевская область – 565 случаев;
  • Кировоградская область – 47 случаев;
  • Луганская область – 611 случаев;
  • Львовская область – 959 случаев;
  • Николаевская область – 302 случая;
  • Одесская область – 1 418 случаев;
  • Полтавская область – 593 случая;
  • Ровненская область – 593 случая;
  • Сумская область – 700 случаев;
  • Тернопольская область – 437 случаев;
  • Харьковская область – 1412 случаев;
  • Херсонская область – 880 случаев;
  • Хмельницкая область – 301 случай;
  • Черкасская область – 676 ​​случаев;
  • Черновицкая область – 595 случаев;
  • Черниговская область – 237 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

За сутки 18 октября, удалось привить против коронавируса 193 069 украинцев. В частности:

  • одну дозу получили 109 667 человек;
  • полностью иммунизированы – 83 402 человека.

В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал