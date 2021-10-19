Статистика заболеваемости
В больницы госпитализировали 2 852 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 538 пациентов. Это самое большое количество смертельных случаев. В прошлый раз эта цифра достигала максимальной отметки в 481 смерть.
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В то же время выздоровело значительно больше, чем за предыдущие сутки – 7 776 человек. Больше всего новых случаев в Одесской и Харьковской областях.
За все время пандемии в Украине
- С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 660 273 случая коронавируса.
- По состоянию на 19 октября выздоровели – 2 337 194 человека.
- В то же время жертвами коронавируса стали 61 348 жителей страны.
В целом также провели 13 642 447 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 837 случаев;
- Винницкая область – 261 случай;
- Волынская область – 435 случаев;
- Днепропетровская область – 1 203 случая;
- Донецкая область – 899 случаев;
- Житомирская область – 202 случая;
- Закарпатская область – 184 случая;
- Запорожская область – 1 019 случаев;
- Ивано-Франковская область – 213 случая;
- Киевская область – 565 случаев;
- Кировоградская область – 47 случаев;
- Луганская область – 611 случаев;
- Львовская область – 959 случаев;
- Николаевская область – 302 случая;
- Одесская область – 1 418 случаев;
- Полтавская область – 593 случая;
- Ровненская область – 593 случая;
- Сумская область – 700 случаев;
- Тернопольская область – 437 случаев;
- Харьковская область – 1412 случаев;
- Херсонская область – 880 случаев;
- Хмельницкая область – 301 случай;
- Черкасская область – 676 случаев;
- Черновицкая область – 595 случаев;
- Черниговская область – 237 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации
За сутки 18 октября, удалось привить против коронавируса 193 069 украинцев. В частности:
- одну дозу получили 109 667 человек;
- полностью иммунизированы – 83 402 человека.
В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал