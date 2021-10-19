Статистика заболеваемости

В больницы госпитализировали 2 852 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 538 пациентов. Это самое большое количество смертельных случаев. В прошлый раз эта цифра достигала максимальной отметки в 481 смерть.

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В то же время выздоровело значительно больше, чем за предыдущие сутки – 7 776 человек. Больше всего новых случаев в Одесской и Харьковской областях.

За все время пандемии в Украине

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 660 273 случая коронавируса.

По состоянию на 19 октября выздоровели – 2 337 194 человека.

В то же время жертвами коронавируса стали 61 348 жителей страны.

В целом также провели 13 642 447 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 837 случаев;

Винницкая область – 261 случай;

Волынская область – 435 случаев;

Днепропетровская область – 1 203 случая;

Донецкая область – 899 случаев;

Житомирская область – 202 случая;

Закарпатская область – 184 случая;

Запорожская область – 1 019 случаев;

Ивано-Франковская область – 213 случая;

Киевская область – 565 случаев;

Кировоградская область – 47 случаев;

Луганская область – 611 случаев;

Львовская область – 959 случаев;

Николаевская область – 302 случая;

Одесская область – 1 418 случаев;

Полтавская область – 593 случая;

Ровненская область – 593 случая;

Сумская область – 700 случаев;

Тернопольская область – 437 случаев;

Харьковская область – 1412 случаев;

Херсонская область – 880 случаев;

Хмельницкая область – 301 случай;

Черкасская область – 676 ​​случаев;

Черновицкая область – 595 случаев;

Черниговская область – 237 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

За сутки 18 октября, удалось привить против коронавируса 193 069 украинцев. В частности:

одну дозу получили 109 667 человек;

полностью иммунизированы – 83 402 человека.

Общие данные С начала вакцинальной кампании привили 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). В целом провели 14 635 480 прививок.

В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

