Коронавирус в Украине: данные за сутки

В больницы был госпитализирован 561 человек с симптомами COVID-19. Они требовали медицинского контроля.

Днем ранее Коронавирус в Украине: за сутки снова зафиксировали более тысячи больных

Вместе с тем, за этот период удалось побороть недуг 235 людям. Больше всего случаев зафиксировали в Херсонской (101) и Днепропетровской областях (72).

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 276 человек,

методом ИФА – 2 923 человека;

экспресс-тестами – 11 890 человек.

За все время пандемии в Украине в целом удалось провести 11 528 091 тестирование.

Общая статистика



С начала пандемии в целом заболели – 2 259 151 человек. Выздоровели – 2 190 921 человек.



К сожалению, всего зафиксировали 53 095 летальных случаев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 53 случая;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 8 случаев;

Днепропетровская область – 72 случая;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 18 случаев;

Запорожская область – 24 случая;

Ивано-Франковская область – 21 случай;

Киевская область – 26 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 7 случаев;

Львовская область – 11 случаев;

Николаевская область – 15 случаев;

Одесская область – 50 случаев;

Полтавская область – 12 случаев;

Ровненская область – 4 случая;

Сумская область – 7 случаев;

Тернопольская область – 38 случаев;

Харьковская область – 38 случаев;

Херсонская область – 101 случай;

Хмельницкая область – 27 случаев;

Черкасская область – 6 случаев;

Черновицкая область – 27 случаев;

Черниговская область – 13 случаев.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.