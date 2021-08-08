Почти вдвое меньше, чем вчера: COVID-19 за сутки заболели 619 человек

8 августа 2021 , 08:17
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Источник:

Минздрав

В течение минувших суток в Украине коронавирусом заразились 619 человек. Среди них 45 детей и 11 медработников. Болезнь унесла жизни 10 человек.

Коронавирус в Украине: данные за сутки

В больницы был госпитализирован 561 человек с симптомами COVID-19. Они требовали медицинского контроля.

Днем ранее Коронавирус в Украине: за сутки снова зафиксировали более тысячи больных

Вместе с тем, за этот период удалось побороть недуг 235 людям. Больше всего случаев зафиксировали в Херсонской (101) и Днепропетровской областях (72).

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 276 человек,
  • методом ИФА – 2 923 человека;
  • экспресс-тестами – 11 890 человек.

За все время пандемии в Украине в целом удалось провести 11 528 091 тестирование.

Общая статистика

С начала пандемии в целом заболели – 2 259 151 человек. Выздоровели – 2 190 921 человек.

К сожалению, всего зафиксировали 53 095 летальных случаев.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 53 случая;
  • Винницкая область – 17 случаев;
  • Волынская область – 8 случаев;
  • Днепропетровская область – 72 случая;
  • Донецкая область – 23 случая;
  • Житомирская область – 18 случаев;
  • Запорожская область – 24 случая;
  • Ивано-Франковская область – 21 случай;
  • Киевская область – 26 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 7 случаев;
  • Львовская область – 11 случаев;
  • Николаевская область – 15 случаев;
  • Одесская область – 50 случаев;
  • Полтавская область – 12 случаев;
  • Ровненская область – 4 случая;
  • Сумская область – 7 случаев;
  • Тернопольская область – 38 случаев;
  • Харьковская область – 38 случаев;
  • Херсонская область – 101 случай;
  • Хмельницкая область – 27 случаев;
  • Черкасская область – 6 случаев;
  • Черновицкая область – 27 случаев;
  • Черниговская область – 13 случаев.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Аліна Оліховська