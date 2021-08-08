Почти вдвое меньше, чем вчера: COVID-19 за сутки заболели 619 человек
Источник:Минздрав
В течение минувших суток в Украине коронавирусом заразились 619 человек. Среди них 45 детей и 11 медработников. Болезнь унесла жизни 10 человек.
Коронавирус в Украине: данные за сутки
В больницы был госпитализирован 561 человек с симптомами COVID-19. Они требовали медицинского контроля.
Днем ранее Коронавирус в Украине: за сутки снова зафиксировали более тысячи больных
Вместе с тем, за этот период удалось побороть недуг 235 людям. Больше всего случаев зафиксировали в Херсонской (101) и Днепропетровской областях (72).
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 18 276 человек,
- методом ИФА – 2 923 человека;
- экспресс-тестами – 11 890 человек.
За все время пандемии в Украине в целом удалось провести 11 528 091 тестирование.Общая статистика
С начала пандемии в целом заболели – 2 259 151 человек. Выздоровели – 2 190 921 человек.
К сожалению, всего зафиксировали 53 095 летальных случаев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 53 случая;
- Винницкая область – 17 случаев;
- Волынская область – 8 случаев;
- Днепропетровская область – 72 случая;
- Донецкая область – 23 случая;
- Житомирская область – 18 случаев;
- Запорожская область – 24 случая;
- Ивано-Франковская область – 21 случай;
- Киевская область – 26 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 7 случаев;
- Львовская область – 11 случаев;
- Николаевская область – 15 случаев;
- Одесская область – 50 случаев;
- Полтавская область – 12 случаев;
- Ровненская область – 4 случая;
- Сумская область – 7 случаев;
- Тернопольская область – 38 случаев;
- Харьковская область – 38 случаев;
- Херсонская область – 101 случай;
- Хмельницкая область – 27 случаев;
- Черкасская область – 6 случаев;
- Черновицкая область – 27 случаев;
- Черниговская область – 13 случаев.
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.