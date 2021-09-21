Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов. По его словам, в целом по состоянию на утро 21 сентября, медицинские учреждения "первой волны" заполнены на 46% – там находится 1 372 пациента.
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Дельта у детей на Харьковщине
- Детская инфекционная больница заполнена на 43%.
- Всего лечатся 127 детей.
- У 99% – штамм Дельта.
Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие – дети,
– отметил Хаустов.
Среди всех больных, которые сейчас находятся в больницах, – примерно 4% вакцинированных. Они легче переносят заболевания, а также у них отличается течение болезни.
"У невакцинированных – стремительное нарастание побочных осложнений. У вакцинированных – легкое течение", – отметил директор департамента.
Опасные осложнения штамма Дельта у детей
Киевская педиатр Анна Горбань рассказала, что обычно у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых, но за 2 – 3 недели могут появиться редкие симптомы и осложнения. Также могут возникать и бактериальные воспаления, вплоть до сепсисов.
Результаты последних исследований доказывают:
- Дети имеют такие же риски заболеть коронавирусом, что и взрослые, но могут не проявлять при этом никаких симптомов.
- Антитела к SARS-CoV-2 появляются в период от 1 до 4 недель.
Выводы опубликовали в медицинском журнале JAMA