Почти все дети с коронавирусом в больницах Харьковщины – больные Дельта-штаммом

Штамм Дельта опаснее для детей и может вызвать определенные осложнения. Вместе с тем на Харьковщине у 99% госпитализированных с COVID-19 детей обнаружили этот вариант недуга.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов. По его словам, в целом по состоянию на утро 21 сентября, медицинские учреждения "первой волны" заполнены на 46% – там находится 1 372 пациента.

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Дельта у детей на Харьковщине

Детская инфекционная больница заполнена на 43%.

Всего лечатся 127 детей.

У 99% – штамм Дельта.

Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие – дети,

– отметил Хаустов.

Среди всех больных, которые сейчас находятся в больницах, – примерно 4% вакцинированных. Они легче переносят заболевания, а также у них отличается течение болезни.

"У невакцинированных – стремительное нарастание побочных осложнений. У вакцинированных – легкое течение", – отметил директор департамента.

Опасные осложнения штамма Дельта у детей

. Как сообщалось, за сутки 20 сентября в Харьковской области коронавирус подтвердили у 486 человек. Всего зарегистрировали 158 519 случаев коронавируса, из них – 147 936 больных выздоровели. К сожалению, 3 817 – умерли.

Киевская педиатр Анна Горбань рассказала, что обычно у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых, но за 2 – 3 недели могут появиться редкие симптомы и осложнения. Также могут возникать и бактериальные воспаления, вплоть до сепсисов.

Результаты последних исследований доказывают:

Дети имеют такие же риски заболеть коронавирусом, что и взрослые, но могут не проявлять при этом никаких симптомов.

Антитела к SARS-CoV-2 появляются в период от 1 до 4 недель.

Выводы опубликовали в медицинском журнале JAMA