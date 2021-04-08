Первые сообщения о гипервоспалительной реакции после СOVID-19 у детей появились в мае прошлого года. Тогда это были единичные случаи, сегодня в разных странах их зарегистрировали тысячи. Крупнейшее на сегодня исследование этого заболевания высветило тревожную тенденцию.

Эксперты CDC проанализировали 1733 из 2090 зарегистрированных случаев мультисистемного воспалительного синдрома у пациентов до 20 лет. Большинство из них (около 86%) моложе 15 лет. Все они были госпитализированы с характерными симптомами через две – пять недель после коронавируса.

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Мультисистемный воспалительный синдром у детей – что это? Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C) напоминают болезнь Кавасаки – очень редкое заболевание, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может затруднить снабжение крови к сердцу. Он возникает через несколько недель после заражения SARS-Cov-2. Также это состояние характеризуется тяжелой лихорадкой, болями в животе, покраснением глаз и кожными высыпаниями.

Результаты показали, что только четверть пациентов в этой выборке (24,7%) перенесли коронавирус с легкими симптомами, все другие – бессимптомно. Однако все они были госпитализированы с характерными признаками MIS-C через 2–5 недель после полного выздоровления.

Осложнения коронавируса у детей

У более 90% детей воспалительный синдром проявлялся симптомами со стороны как минимум четырех систем органов.

58% требуется госпитализация в отделения интенсивной терапии.

У почти трети пациентов (31%) обнаружены признаки сердечной недостаточности.

У 51% артериальное давление снижалось до критического уровня.

Почти у каждого четвертого пострадавшего обнаружено избыточное скопление жидкости в области сердца.

У 17% – симптомы воспаления сердечной мышцы (миокардита).

Большая часть пациентов (58%) были мальчиками, однако это соотношение менялось в разных возрастных группах. Так, среди детей до 4 лет количество мальчиков и девочек было примерно одинаковым, но в группе до 18 лет на одну девочку приходилось два мальчика.

Какие дети подвергаются наибольшему риску осложнений

Риск тяжелых осложнений повышался начиная с 5 лет. У детей 10 лет значительно чаще по сравнению с другими возрастными группами регистрировали проблемы с сердцем, такие как миокардит и снижение артериального давления. В то же время у подростков 14 лет и моложе наиболее частыми симптомами были одышка, боль в груди, сыпь и покраснение глаз. Абдоминальные симптомы испытывают почти две трети всех пациентов.

В этой выборке зарегистрировано 24 летальных случая. В исследовании нет информации о наличии сопутствующих заболеваний у умерших, однако известно, что большинство пациентов с MIS-C ранее были абсолютно здоровы. Исследователи отметили, что гипервоспаление возникло в момент выработки максимального уровня антител после инфекции, и пока не известно, что именно его вызывает.