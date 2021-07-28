Кто чаще всего умирает от коронавируса
Эксперты NHS изучили медицинские карты пациентов, умерших от COVID-19 С 1 февраля по 21 июля. В основном это старики – в среднем 80 лет.
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Также было зарегистрировано 423 летальных случая среди полностью привитых пациентов, что составляет 1,2% всех смертей от коронавирусной инфекции за этот период, их средний возраст составлял 88 лет.
Схожие данные, ранее озвученные в Великобритании: около 99% смертей от COVID-19 в последние месяцы приходились на частично или полностью не привитых пациентов из групп риска: пожилых, жителей домов для пожилых, людей с хроническими заболеваниями.
Коронавирус в Италии: кратко
- В настоящее время в Италии обе дозы вакцины получили почти 57% населения старше 12 лет.
- Кампания по вакцинации началась в стране в начале года, использовались вакцины производства Phizer и Moderna.
- На прошлой неделе Италия вслед за Францией объявила о том, что подтверждение вакцинации или наличия антител после перенесенной инфекции станет обязательным для посещения массовых мероприятий и общественных мест.
- Всего за время пандемии в Италии было выявлено более 4,3 миллиона случаев COVID-19, умерли более 127,9 тысячи пациентов.