Кто чаще всего умирает от коронавируса

Эксперты NHS изучили медицинские карты пациентов, умерших от COVID-19 С 1 февраля по 21 июля. В основном это старики – в среднем 80 лет.

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Также было зарегистрировано 423 летальных случая среди полностью привитых пациентов, что составляет 1,2% всех смертей от коронавирусной инфекции за этот период, их средний возраст составлял 88 лет.

Схожие данные, ранее озвученные в Великобритании: около 99% смертей от COVID-19 в последние месяцы приходились на частично или полностью не привитых пациентов из групп риска: пожилых, жителей домов для пожилых, людей с хроническими заболеваниями.

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