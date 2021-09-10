Почти все жители городов в зоне риска: назвали фактор, который увеличивает риск деменции

Ученые провели крупнейшее исследование о связи шума дорожного движения и поездов с риском деменции. Они считают, что борьба с шумом может стать важной частью профилактики заболеваний, которая сопровождаются этим синдромом.

Проблема шума транспорта

Шум транспорта – один из самых опасных факторов окружающей среды. Ученые считают, что в Европе только загрязнение воздуха наносит больший вред. Более четверти населения Европы живет с шумом уровня выше максимальной рекомендуемой громкости в 55 децибелов.

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Исследования связывали воздействие шума транспорта с риском различных заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, ожирение и сахарный диабет. Ученые предполагают, что шум способствует выбросу гормонов стресса, которые влияют на различные функции организма.

Новое исследование воздействия шума транспорта

Авторы новой научной работы проанализировали связь между длительным воздействием транспортного шума и риском деменции на примере двух миллионов человек старше 60 лет, которые проживали в Дании с 2004 по 2017 год. Они оценили степень шума дорожного движения и поездов в районах, где проживали люди, которых включили в исследование.

Далее ученые проверили, как часто у тех развивалась деменция в течение 8,5 лет. Ученые сравнили, как часто развивается деменция у людей, на которых влияет шум наибольшего и наименьшего (менее 40 децибелов) уровня.

Шум транспорта повышает риск деменции

Оказалось, что десятилетний риск развития болезни Альцгеймера был выше на 27% при транспортном шуме в 55 децибел и на 24% выше при 50 децибел. С увеличением вероятности развития сосудистой деменции был связан только шум дорожного движения, но не поездов.

При расчетах ученые учли наличие других факторов, способных повлиять на риск развития деменции у участников исследования.

Сейчас во всем мире деменцией страдают 55 миллионов человек – 8% женщин и 5% мужчин старше 65 лет. К концу десятилетия этот показатель вырастет до 78 миллионов, а к 2050 – до 139 миллионов.