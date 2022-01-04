На женщин пожаловались анонимно

В частности, уже начали расследовать инцидент в отношении четырех женщин. Две из них работали в центре вакцинации.

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Им вменяют возможную фальсификацию документов о прививках против коронавируса.

Как об этом узнали? Дело в том, что к руководству больницы, при которой работает вакцинационный центр, поступило анонимное письмо с жалобой. Сразу же после этого и начали расследование.

Детали махинаций

По предварительным данным, благодаря недобросовестным работницам вакцинационного центра в городе Всетин в Злинском крае, по меньшей мере 74 человека получили сфальсифицированные сертификаты о прививках, которых на самом деле не было.

Еще 8 фейковых документов выдать не успели.

Вся услуга стоила от 2 до 7 тысяч чешских крон (примерно от 2 500 гривен до 8 740 гривен). По данным следствия, всего участницы схемы могли заработать примерно 20 тысяч евро.

Внимание! Случаи подделки происходили как минимум с сентября 2021 года.

Что грозит женщинам Теперь еще двух других женщин подозревают в посредничестве между потенциальными клиентами и двумя сотрудницами вакцинационного центра. К слову Махинации с "ковидной тысячей": украинцам будут блокировать платежи По статьям обвинений, им может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы, в том числе за получение взятки и уничтожение доз вакцины.

Изготовление фейковых COVID-сертификатов в Украине

Недавно сотрудники СБУ разоблачили самую масштабную схему по подделке COVID-сертификатов.

Незаконную схему организовали двое киевлян. Также к этой сделке были привлечены руководители нескольких больниц и 6 семейных врачей из разных городов Украины.

На этих махинациях злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов гривен ежемесячно.

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