Подделали десятки COVID-сертификатов: в Чехии подозревают работниц центра вакцинации
Источник:Novinky
Нескольких работниц центра вакцинации в Чехии заподозрили в массовой подделке ковидных документов.
На женщин пожаловались анонимно
В частности, уже начали расследовать инцидент в отношении четырех женщин. Две из них работали в центре вакцинации.
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Им вменяют возможную фальсификацию документов о прививках против коронавируса.
Как об этом узнали? Дело в том, что к руководству больницы, при которой работает вакцинационный центр, поступило анонимное письмо с жалобой. Сразу же после этого и начали расследование.
Детали махинаций
По предварительным данным, благодаря недобросовестным работницам вакцинационного центра в городе Всетин в Злинском крае, по меньшей мере 74 человека получили сфальсифицированные сертификаты о прививках, которых на самом деле не было.
Еще 8 фейковых документов выдать не успели.
Вся услуга стоила от 2 до 7 тысяч чешских крон (примерно от 2 500 гривен до 8 740 гривен). По данным следствия, всего участницы схемы могли заработать примерно 20 тысяч евро.Внимание! Случаи подделки происходили как минимум с сентября 2021 года.
Что грозит женщинам
Теперь еще двух других женщин подозревают в посредничестве между потенциальными клиентами и двумя сотрудницами вакцинационного центра.
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По статьям обвинений, им может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы, в том числе за получение взятки и уничтожение доз вакцины.
Изготовление фейковых COVID-сертификатов в Украине
- Недавно сотрудники СБУ разоблачили самую масштабную схему по подделке COVID-сертификатов.
- Незаконную схему организовали двое киевлян. Также к этой сделке были привлечены руководители нескольких больниц и 6 семейных врачей из разных городов Украины.
- На этих махинациях злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов гривен ежемесячно.
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