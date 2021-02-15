Подергивание или тик – это спазм верхнего или нижнего века. Тик чаще затрагивает только один глаз и может варьироваться от едва заметного до неприятного. Обычно подергивание века безвредно, не влияет на зрение и проходит в течение короткого времени. Но может длиться несколько часов, дней или дольше.

Подергивание редко может быть признаком серьезного заболевания, но иногда связано с неврологическими проблемами, которые могут вызвать сокращение мышц век.

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Почему возникает подергивание глаза

Чаще всего причиной обычного подергивания век может быть:

алкоголь;

избыток кофеина

усталость;

курение;

стресс и беспокойство;

ветер, яркий свет или загрязнение воздуха;

некоторые лекарства – важно читать о побочных эффектах на упаковке.

Очень редко подергивание глаз может быть признаком заболеваний головного мозга и нервной системы – шейной дистонии, рассеянного склероза, болезни Паркинсона.

Что делать

Подергивание век обычно проходит само по себе и не требует лечения. Но когда оно длится дольше и возникает чаще, чем обычно, можно сделать некоторые шаги.

отдохнуть или поспать – подергивание век часто случается у людей, когда они чрезмерно устают;

избавиться от стресса и найти способы расслабиться;

пить меньше кофе, чая, газировки и других напитков с кофеином;

увлажнять глаза. В некоторых случаях раздражение или сухость глаз может привести к спазму.

Если вас беспокоят постоянное подергивание век и дискомфорт в глазах, стоит проконсультироваться с офтальмологом.