Подергивание глаза: почему возникает и что делать
Подергивание или тик – это спазм верхнего или нижнего века. Тик чаще затрагивает только один глаз и может варьироваться от едва заметного до неприятного. Обычно подергивание века безвредно, не влияет на зрение и проходит в течение короткого времени. Но может длиться несколько часов, дней или дольше.
Источник:American Academy of Ophthalmology
Подергивание редко может быть признаком серьезного заболевания, но иногда связано с неврологическими проблемами, которые могут вызвать сокращение мышц век.
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Почему возникает подергивание глаза
Чаще всего причиной обычного подергивания век может быть:
- алкоголь;
- избыток кофеина
- усталость;
- курение;
- стресс и беспокойство;
- ветер, яркий свет или загрязнение воздуха;
- некоторые лекарства – важно читать о побочных эффектах на упаковке.
Очень редко подергивание глаз может быть признаком заболеваний головного мозга и нервной системы – шейной дистонии, рассеянного склероза, болезни Паркинсона.
Что делать
Подергивание век обычно проходит само по себе и не требует лечения. Но когда оно длится дольше и возникает чаще, чем обычно, можно сделать некоторые шаги.
- отдохнуть или поспать – подергивание век часто случается у людей, когда они чрезмерно устают;
- избавиться от стресса и найти способы расслабиться;
- пить меньше кофе, чая, газировки и других напитков с кофеином;
- увлажнять глаза. В некоторых случаях раздражение или сухость глаз может привести к спазму.
Если вас беспокоят постоянное подергивание век и дискомфорт в глазах, стоит проконсультироваться с офтальмологом.
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