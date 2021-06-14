Как подготовиться к сдаче крови и почему нужно отбросить все сомнения

Ежегодно 14 июня в мире отмечают Всемирный день донора. Один донор может спасти 3 человеческих жизни. Но мало кто знает, что процесс сдачи крови полезен и для самого донора.

Люди, которые сдают кровь, бессознательно делают вклад и в свое здоровье также. И не только в психологическое, но и физическое.

К теме Безопасно ли сдавать кровь во время пандемии COVID-19: объяснение Супрун

Так, регулярная сдача крови может снизить риск болезней иммунной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, организм донора привыкает активно обновлять запасы крови, поэтому легко переносит ее потерю после проблемной ситуации.

Также важно понимать, что во время потери крови она начинает обновляться. Таким образом омолаживается весь организм. Некоторые исследования показывают, что регулярное донорство увеличивает продолжительность жизни на 5 – 7 лет.

И конечно же, что донор получает мощную эмоциональную разрядку. Когда человек осознает, что сделал доброе дело, это приносит колоссальный эмоциональный подъем.

Другие приятные преимущества донорства

Когда донора готовят к сдаче крови, его безвозмездно обследуют на такие опасные болезни как ВИЧ, гепатиты B и С, сифилис и тому подобное. Таким образом человек может выявить недуг на ранней стадии и начать его немедленное лечение.

Защищает права донора и законодательство. В Украине человеку, что сдал кровь, предоставляют 2 дополнительных выходных на работе или учебе для полноценного восстановления. При этом заработная плата сохраняется. Этот день, по желанию, может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови или ее компонентов.

Что стоит знать перед сдачей крови и какие есть ограничения

Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет с весом от 50 килограммов.

Если человек болел гриппом, ОРВИ или ангиной, перед сдачей крови должно пройти больше месяца. А после последнего визита к стоматологу должно пройти не менее 10 дней. Нельзя сдавать кровь и в период менструации.

Также есть список заболеваний, при которых кровь сдавать нельзя. К ним относятся: хронические болезни печени, психические заболевания, грибковые поражения кожи, бронхиальная астма, гипертония 2 – 3 степени и другие.

Есть и ограничения к людям, которые недавно делали прививки. В зависимости от типа вакцины, после прививки до сдачи крови должно пройти от 10 дней до одного года. После родов, нанесения татуировки или пирсинга должен пройти год.



Кому нельзя сдавать кровь / Инфографика 24 канала

Как подготовиться к сдаче крови

За 3 – 5 дней нельзя принимать лекарства, которые имеют в составе аспирин и анальгин;

За 48 часов нельзя употреблять алкоголь;

За 24 часа до сдачи крови следует отказаться от употребления жареных и копченых блюд;

Избегайте таких продуктов, как: яйца, молоко и молочные продукты, сыр, масло, орехи, бананы, соленые, острые, жареные и копченые блюда, а также спиртное;

Можно употреблять в этот период фрукты (кроме бананов), овощи, хлеб, крупы, рыбу, соки, сладости;

Утром легко позавтракайте. Например, кашей на воде и сладким чаем;

За 2 часа до и 2 часа после сдачи крови нельзя курить.



Как подготовиться к сдаче крови / Инфографика 24 канала

К теме Почему быть донором крови – полезно

Что делать после сдачи крови:

Отдохните несколько минут после сдачи крови. Посидите спокойно, выпейте чай и перекусите;

2 часа не садитесь за мотоцикл или велосипед. На авто ограничений нет, однако будьте осторожны.

Также в течение 2 – 3 часов не поднимайте ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь;

Алкоголь можно употреблять не ранее чем через 8 часов после процедуры;

24 часа не занимайтесь физическими упражнениями;

Следующие 48 часов много пейте и ешьте;

10 дней не делайте никаких прививок.



Как восстановиться после сдачи крови / Инфографика 24 канала