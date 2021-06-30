Когда назначают УЗИ

Врач назначает УЗИ во время беременности для наблюдения за ребенком. Можно оценить рост, развитие, общее состояние здоровья, исключить врожденные дефекты головного и спинного мозга, сердца и генетические болезни (например, синдром Дауна).

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Также УЗИ применяют для оценки состояния и работы внутренних органов – сердца, кровеносных сосудов, печени, мочевого пузыря, почек и женских репродуктивных органов.

УЗИ используют, чтобы:

определить изменения структур сердца;

найти причину закупоривания желчного пузыря;

проверить щитовидную железу на наличие рака или доброкачественных новообразований;

оценить кровоток в кровеносных сосудах;

помочь провести биопсию;

у женщин – проверить уплотнения в груди и исключить рак, найти причину тазовой боли или нарушения менструального цикла, диагностировать бесплодие и контролировать его лечение;

у мужчин – диагностировать болезни простаты и яичек.

Как подготовиться к УЗИ

Скорее всего, вас попросят снять одежду и все металлические предметы из той части тела, которую обследуют.

Чтобы качество изображения было лучше, перед проведением некоторых видов УЗИ врач может попросить: