Когда назначают УЗИ
Врач назначает УЗИ во время беременности для наблюдения за ребенком. Можно оценить рост, развитие, общее состояние здоровья, исключить врожденные дефекты головного и спинного мозга, сердца и генетические болезни (например, синдром Дауна).
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Также УЗИ применяют для оценки состояния и работы внутренних органов – сердца, кровеносных сосудов, печени, мочевого пузыря, почек и женских репродуктивных органов.
УЗИ используют, чтобы:
- определить изменения структур сердца;
- найти причину закупоривания желчного пузыря;
- проверить щитовидную железу на наличие рака или доброкачественных новообразований;
- оценить кровоток в кровеносных сосудах;
- помочь провести биопсию;
- у женщин – проверить уплотнения в груди и исключить рак, найти причину тазовой боли или нарушения менструального цикла, диагностировать бесплодие и контролировать его лечение;
- у мужчин – диагностировать болезни простаты и яичек.
Как подготовиться к УЗИ
Скорее всего, вас попросят снять одежду и все металлические предметы из той части тела, которую обследуют.
Чтобы качество изображения было лучше, перед проведением некоторых видов УЗИ врач может попросить:
- выпить воду и не ходить в туалет, пока не закончится обследование. Это нужно, чтобы мочевой пузырь был полным при УЗИ органов малого таза или плода во время беременности;
- не есть и не пить за несколько часов до сканирования – перед УЗИ органов брюшной полости, включая печень и желчный пузырь.