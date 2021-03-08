Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), який видає рекомендації щодо надзвичайних ситуацій і відповідає за протиепідемічні заходи, написав жартівливу статтю "Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису". Але насправді це дуже слушні поради, які допоможуть у будь-якій надзвичайній ситуації.

Эти советы можно использовать для подготовки к любой чрезвычайной ситуации. То есть с ними можно будет легче пережить землетрясение, ураган, наводнение и любую катастрофу, даже нашествие зомби.

К теме Как действовать во время землетрясения: пошаговая инструкция

Сейчас вы, возможно, смеетесь, но вы будете рады, что прочитали это. И даже, возможно, вы узнаете кое-что о том, как быть готовым к настоящей чрезвычайной ситуации,

– говорится в сообщении.

Как подготовиться к любой чрезвычайной ситуации: вещи первой необходимости

Вода (4 литра на человека в день);

Еда (запаситесь продуктами длительного хранения, которые вы едите регулярно);

Лекарства (учитывая рецептурные и безрецептурные лекарства);

Инструменты и расходные материалы (канцелярский нож, изолента, радио на батарейках и др);

Санитария и гигиена (бытовой отбеливатель, мыло, полотенца и т. д);

Одежда и постельное белье (комплекты для каждого члена семьи и одеяла);

Важные документы (водительские права, паспорт, свидетельство о рождении и их копии);

Набор для оказания первой помощи (если не учитывать то, что вам конец, если вас укусит зомби, вы можете использовать эти принадлежности для лечения основных порезов и ран, которые могут возникнуть во время торнадо или урагана).

Составьте четкий план действий

После того как вы собрали свой аварийный комплект, обсудите с семьей или друзьями план действий на случай чрезвычайной ситуации. К примеру, куда вы бы пошли и кому бы позвонили, если бы зомби начали появляться за вашей дверью.

И не забывайте – вы можете реализовать этот план в случае эвакуации, наводнения, землетрясения или в другой чрезвычайной ситуации.