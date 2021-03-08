Как подготовиться к зомби-апокалипсису: в США выдали рекомендации
Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), який видає рекомендації щодо надзвичайних ситуацій і відповідає за протиепідемічні заходи, написав жартівливу статтю "Як підготуватись до зомбі-апокаліпсису". Але насправді це дуже слушні поради, які допоможуть у будь-якій надзвичайній ситуації.
Источник:CDC
Эти советы можно использовать для подготовки к любой чрезвычайной ситуации. То есть с ними можно будет легче пережить землетрясение, ураган, наводнение и любую катастрофу, даже нашествие зомби.
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Сейчас вы, возможно, смеетесь, но вы будете рады, что прочитали это. И даже, возможно, вы узнаете кое-что о том, как быть готовым к настоящей чрезвычайной ситуации,
– говорится в сообщении.
Как подготовиться к любой чрезвычайной ситуации: вещи первой необходимости
- Вода (4 литра на человека в день);
- Еда (запаситесь продуктами длительного хранения, которые вы едите регулярно);
- Лекарства (учитывая рецептурные и безрецептурные лекарства);
- Инструменты и расходные материалы (канцелярский нож, изолента, радио на батарейках и др);
- Санитария и гигиена (бытовой отбеливатель, мыло, полотенца и т. д);
- Одежда и постельное белье (комплекты для каждого члена семьи и одеяла);
- Важные документы (водительские права, паспорт, свидетельство о рождении и их копии);
- Набор для оказания первой помощи (если не учитывать то, что вам конец, если вас укусит зомби, вы можете использовать эти принадлежности для лечения основных порезов и ран, которые могут возникнуть во время торнадо или урагана).
Составьте четкий план действий
После того как вы собрали свой аварийный комплект, обсудите с семьей или друзьями план действий на случай чрезвычайной ситуации. К примеру, куда вы бы пошли и кому бы позвонили, если бы зомби начали появляться за вашей дверью.
И не забывайте – вы можете реализовать этот план в случае эвакуации, наводнения, землетрясения или в другой чрезвычайной ситуации.
- Определите типы чрезвычайных ситуаций, которые возможны в вашем районе. Кроме зомби-апокалипсиса. Если вы не уверены, обратитесь в местное отделение Красного Креста за дополнительной информацией.
- Соберите контакты для экстренных случаев. Составьте список местных контактов, таких как полиция, пожарная часть и местные группы реагирования на чрезвычайные происшествия. Также соберите контакты людей из других городов и регионов, к которым вы можете позвонить во время чрезвычайного происшествия.
- Следует выбрать 2 места для встреч с друзьями или родными. Рядом с вашим домом и за пределами вашего района.
- Спланируйте маршрут эвакуации. Когда зомби голодны, они не остановятся, пока не получат еду. А это значит, что вам нужно как можно быстрее убираться из города! Спланируйте, куда вы пойдете, а также несколько маршрутов, чтобы у мясоедов не было шансов. Это пригодится во время любых других стихийных бедствий, когда нужно быстро спрятаться.
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