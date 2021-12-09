Для третьей дозы лучше использовать мРНК вакцины, а именно Рfizer и Moderna. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Это означает, что вакцины Coronavac и AstraZeneca не предусматривают бустерных прививок против COVID-19.

Михаил Радуцкий "Все же для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцину. Мы сейчас ведем переговоры с производителем Coronavac. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там вопросы еще есть".

Он также напомнил, что сейчас 60% населения Украины не сделали прививки против COVID-19 даже второй дозой.

Когда будет доступна бустерная доза в Украине

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко третья – бустерная – доза вакцин будет доступна украинцам в январе – феврале 2022 года. К этому времени планируют вакцинировать большинство взрослого населения.

Что такое бустерная вакцинация

Это третья доза вакцины. В ней могут нуждаться все люди, прошедшие вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ к коронавирусу. Бустерную дозу будут предлагать вводить через 9 месяцев после второй прививки.

Вакцинация в Украине: статистика

Источник: МОЗ

Вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в стране провели более 26 миллионов прививок.

За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 178 796 людей. 69 267 из них получили первую дозу, остальные 109 529 – завершающую, вторую дозу.

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 13 974 700 человек. 13 974 698 из них получили первую дозу препарата, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. Всего в стране провели 26 126 460 COVID-прививок.

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