Как подписать декларацию с семейным врачом

День семейного врача отмечают 19 мая по инициативе Всемирного совета семейных врачей WONCA, в которую также входит и Украинская ассоциация семейных врачей.

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Опыт многих стран свидетельствует, что 80% обращений всех пациентов именно к врачам первичного звена. В Украине институт семейной медицины довольно новое явление. Но в тесном сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины он уже зарекомендовал себя с лучшей стороны,

– сообщили в пресс-службе Минздрава.

Более 30 миллионов украинцев, по словам представителей министерства, уже убедились, что иметь своего семейного врача – это очень удобно и эффективно.

"Семейный врач знает все о здоровье пациента и проводит профилактические меры, чтобы ему не пришлось встретиться с другими специализированными врачами. Он на прямом контакте с пациентом. Ему доверяют.

Минздрав благодарит семейных врачей Украины за неутомимый труд", – добавили в сообщении и призвали тех, кто еще не выбрал своего семейного врача как можно скорее это сделать.

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