День семейного врача отмечают 19 мая по инициативе Всемирного совета семейных врачей WONCA, в которую также входит и Украинская ассоциация семейных врачей.
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Опыт многих стран свидетельствует, что 80% обращений всех пациентов именно к врачам первичного звена. В Украине институт семейной медицины довольно новое явление. Но в тесном сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины он уже зарекомендовал себя с лучшей стороны,
– сообщили в пресс-службе Минздрава.
Более 30 миллионов украинцев, по словам представителей министерства, уже убедились, что иметь своего семейного врача – это очень удобно и эффективно.
"Семейный врач знает все о здоровье пациента и проводит профилактические меры, чтобы ему не пришлось встретиться с другими специализированными врачами. Он на прямом контакте с пациентом. Ему доверяют.
Минздрав благодарит семейных врачей Украины за неутомимый труд", – добавили в сообщении и призвали тех, кто еще не выбрал своего семейного врача как можно скорее это сделать.
Как подписать декларацию с семейным врачом
- Выберите учреждение и врача первичной медицинской помощи, это можно сделать с помощью дашборда Национальной службы здоровья Украины.
- Медучреждение, где можно подписать декларацию, можно узнать по унифицированной наклейке с текстом "Здесь можно выбрать своего врача".
- Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка.
- В регистратуре медучреждения вам подскажут, где можно подписать декларацию и предоставят список врачей.
- Уполномоченный работник больницы (медсестра или врач) введут ваши данные в электронную систему.
- На ваш мобильный телефон придет смс с кодом, который необходимо сообщить работнику медучреждения.
- Из электронной системы распечатают декларацию с вашими данными. Проверьте, все ли верно.
- Подпишите два экземпляра распечатанной декларации. Один из них возьмите с собой, другой – остается в больнице,
- Работник медучреждения подтверждает вашу декларацию своей электронной подписью и отправляет в систему.