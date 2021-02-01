Официально ни одна из вакцин против коронавируса не была зарегистрирован на украинской границе. В Минздраве считают безосновательными предположения о вакцинации политиков на территории Украины.

Источник: ТСН

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал информацию о якобы подпольной вакцинации политиков вакциной Pfizer.

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Справка: в СМИ активно обсуждали информацию, что некоторые украинские политики и деятели уже получили прививки против коронавируса препаратом Pfizer, который, вероятно, завезли из Израиля. Цена прививки - до 4 тысяч долларов.

Комиссия Минздрава нарушений не выявила

Виктор Ляшко "Официально ни одна вакцина против коронавирусной болезни границу Украины не пересекала. Информация, которая появилась в СМИ, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проверена нашей комиссией по аттестации учреждений здравоохранения. По результатам этой проверки комиссия не подтвердила таких фактов".

Далее, по словам Ляшко, это уже вопрос правоохранительных органов. Поэтому официально и даже подпольно во время проверки конкретного учреждения здравоохранения эксперты, которые были в составе комиссии, нарушений не обнаружили.

На вопрос, вакцинировался ли уже сам Виктор Ляшко, он ответил, что ему "ничего не предлагали".



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала