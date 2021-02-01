Подпольная вакцинация против COVID-19: Ляшко, говорит, что ни одна вакцина границу не пересекала
Официально ни одна из вакцин против коронавируса не была зарегистрирован на украинской границе. В Минздраве считают безосновательными предположения о вакцинации политиков на территории Украины.
Источник: ТСН
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал информацию о якобы подпольной вакцинации политиков вакциной Pfizer.
К теме Когда украинцам может понадобиться свидетельство о вакцинации: объяснение Ляшко
Комиссия Минздрава нарушений не выявила
Далее, по словам Ляшко, это уже вопрос правоохранительных органов. Поэтому официально и даже подпольно во время проверки конкретного учреждения здравоохранения эксперты, которые были в составе комиссии, нарушений не обнаружили.
На вопрос, вакцинировался ли уже сам Виктор Ляшко, он ответил, что ему "ничего не предлагали".
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью