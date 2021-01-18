Правоохранители в Украине уже открыли уголовное производство относительно слухов о возможной подпольной вакцинации от коронавирусной инфекции.

По результатам проверок относительно подпольной вакцинации от COVID-19 рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Интерфакс-Украина.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия. Отдельно мной было дано поручение Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел, на основе которого происходят соответствующие действия,

– сказал Денис Шмыгаль.

Политик добавил, что уже подписаны все необходимые документы по проведению проверки указанного в информационных материалах предприятия.

"Но, поскольку речь идет об уголовном производстве, заблаговременно обнародовать какие-то данные не буду", – отметил он.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что считает фейковой информацию о подпольной вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине. Он уверенно отметил, что в больнице не было ни одной вакцинации против коронавируса.

"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами", – заявил Ляшко.

Что известно о подпольной вакцинации в Украине

Ранее издание "Обозреватель" опубликовало материал о том, что ряд украинских представителей власти, в частности, некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала