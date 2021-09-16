По словам исследователей, парень провел в больнице 2 месяца – он очень увлекся видеоигрой Fortnite. Об этом рассказали в Университете Хайме I.

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Что обеспокоило родителей и ученых

Мальчик сначала начал плохо учиться в школе, хотя был отличником. Также за ним стали наблюдать такие "первые ласточки", то есть проявления зависимости:

он долго не выходил из дома;

избегал общения;

не проявлял интереса к происходящему вокруг;

плохо спал;

не заботился о личной гигиене.

Поэтому его пришлось госпитализировать. Лечение требовало интенсивного подхода, начиная от когнитивного.

Это первый опубликованный случай о подростке, который нуждался в госпитализации из-за пристрастия к видеоигре Fortnite,

– сообщили в пресс-службе университета.

После обследования мальчику диагностировали расстройство аутистического спектра и социальное тревожное расстройство. Лечение длилось 2 месяца. За это время врачи работали как с самим пациентом, так и с его семьей.

К счастью, лечение помогло: подросток стал проводить в игре меньше времени, а его социальная жизнь улучшилась.

Из-за чего возникла зависимость

Медики выяснили, что зависимость у мальчика развилась из-за эмоциональной травмы – недавно у него умерла мама из-за онкологического заболевания. Поэтому, как отметили врачи, "игра стала убежищем для его переживаний".

Что известно об игровой зависимости